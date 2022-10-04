Экс-сенатор США рассказал, когда договориться о переговорах по Украине будет проще | 360°

Мир 04 октября 2022, 04:57 Поделиться Telegram

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Viber Экс-сенатор США рассказал, когда договориться о переговорах по Украине будет проще Экс-сенатор США Блэк уверен, что шансы на мирные переговоры по Украине будут выше зимой РИА «Новости»

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Шансы на мирные переговоры по Украине зимой будут выше, заявил РИА «Новости» экс-сенатор США от штата Виргиния Ричард Блэк. Люди в Европе и США начнут понимать, что «надо прекратить отправлять деньги и оружие всему миру» и обратят внимание на собственные нужды и проблемы.

«Я думаю, что шансы на мирные переговоры могут появиться, когда люди начнут осознавать, что надо прекратить отправлять деньги на оружие по всему миру, пора начать думать о происходящем дома», — заявил Блэк.

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Экс-сенатор отметил, что экономика в США «становится все более неустойчивой». Как только люди обратят внимание на собственные проблемы, шансы на мирные переговоры увеличатся.

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К мирным переговорам призывает американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. При этом он предложил свое видение решения проблемы. Маск заявил, что нужно признать Крым территорией России, обеспечить независимость Украины, гарантировать водоснабжение полуострова и провести референдумы под контролем ООН.

Маск уверен, что именно этим и закончится конфликт, вопрос только, сколько людей погибнет до того момента. План Маска назвали отрезвляющим для всего западного мира.

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