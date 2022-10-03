План Маска по примирению России и Украины назвали «отрезвляющим для Запада» | 360°

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План Маска по примирению России и Украины назвали «отрезвляющим для Запада»

Депутат Госдумы Шеремет назвал план Илона Маска по Украине отрезвляющим для Запада

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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет оценил план американского бизнесмена Илона Маска по прекращению конфликта на Украине. В беседе с РИА «Новости» он назвал его отрезвляющим для всего западного сообщества.

Ранее Илон Маск заявил, что для урегулирования ситуации необходимо соблюсти четыре пункта: повторно провести референдумы в Донбассе, Запорожье и Херсонской области под наблюдением ООН, сохранить Крым «формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», а также гарантировать водоснабжение Крыма и нейтральный статус Украины.

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Шеремет назвал Маска продвинутым и современным человеком, «который видит перспективу и реальную картину мира».

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«Приятно, что потихоньку к представителям американской элиты приходит осознание, что такое Россия и какова ее роль в мире. План Маска станет отрезвляющим для западного сообщества, погрязшего в русофобской пропаганде и вражде», — отметил политик.

Депутат поблагодарил Маска за человеческое мужество, которое тот проявил, признав Крым российской территорией, несмотря на все оказываемое по этому вопросу давление.

Авторы:

Госдума РФ

Крым

Илон Маск

Отношения России и Украины

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