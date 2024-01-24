Мир 24 января 2024, 02:12 «Живут ради убийства». Американский наемник рассказал правду о службе на Украине Американский наемник обвинил своих бывших сослуживцев в убийстве солдат ВСУ Freepik

Читать 360tv в

Американский наемник, вернувшись на родину, записал видео, в котором рассказал всю правду о своих бывших сослуживцах на Украине. Боевик заявил, что наемники из роты The Chosen убивают не только на поле боя. Видео опубликовали в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

Военный рассказал, что боевики роты The Chosen во главе с командиром Райаном О’Лири регулярно расстреливают раненых, не разбираясь в принадлежности солдат к ВСУ или российской армии. Их работа заключалась в том, чтобы зайти в траншею и, если непонятно, русский это или украинец, убивать всех.

Реклама

«Эти парни убивают сумасшедших ковбоев, больше ничего. Эти чуваки живут ради убийства, им плевать на причину», — подытожил боевик.

Американец начал получать угрозы, после чего он сбежал из отряда в США и решил поведать миру правду о военных преступлениях на Украине.

ВС РФ 16 января нанесли высокоточный удар по временной дислокации наемников в Харькове. Среди ликвидированных боевиков были сыновья высокопоставленных французских офицеров, выходцев из военных династий.