Спецоперация 22 января 2024, 21:06 Сын французского бригадного генерала был среди уничтоженных в Харькове наемников ВСУ Mash: в Харькове при ударе погиб наемник — сын французского бригадного генерала Freepik

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Сын французского бригадного генерала погиб при ударе российской армии по пункту временной дислокации иностранных наемников ВСУ в Харькове. Там же умер еще один выходец из потомственной военной династии Франции, сообщил Telegram-канал Mash.

Ликвидированного зовут Алексис Дрион, он — сын Фредерика Дриона, который в 2001 стал бригадным генералом армии Франции. Дрион-младший служил во 2-м батальоне Международного легиона.

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Его напарника зовут Сабастьен Клод Реми Бенар, ранее он служил морпехом в RICM в Марокко. Его имя фигурировало в списке иностранных наемников, раскрытого волонтерами. Бенар попал на Украину в 2022 году, потом вернулся во Францию. Через год француз присоединился к 5-й штурмовой бригаде ВСУ.

Минобороны РФ сообщило, что 16 января российская армия нанесла высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове. Уничтожено около 60 наемников.