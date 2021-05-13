Жительница пригорода Тель-Авива рассказала, как ее семья живет в доме без бомбоубежища

Несмотря на усилившиеся ракетные обстрелы Израиля, жизнь в городах протекает достаточно спокойно. Когда не звучит сирена, многие гуляют, ходят в кафе. А при тревоге кто-то даже не покидает свой дом, настолько уже это стало чем-то привычным, рассказала «360» жительница Рамат-Гана.

По словам Марго, она переехала в Израиль вместе с мужем в 2019 году. За все это время они ни разу не слышали сирену. Дело в том, что чаще под угрозой оказывается юг страны. Рамат-Ган находится совсем рядом с Тель-Авивом. Это центральная часть Израиля. Однако в начале мая этого года все изменилось.

При звуках сирены, которая теперь раздается часто, нужно спуститься в бомбоубежище. В некоторых новых домах такие комнаты есть даже в квартирах. Либо предусмотрены общие на все здание.

«У нас очень старый дом. У нас нет бомбоубежища. Но это не проблема. Просто нужно выйти на лестничную клетку — лучше между вторым и третьим этажами — и там ждать, пока закончится сирена», — пояснила собеседница «360».

Марго добавила, что у нее на смартфоне установлено специальное приложение, которое показывает, в какой части страны, в каком городе звучит сирена. То есть существует потенциальная опасность для жизни.

«Я не могу сказать, что я очень сильно нервничаю. У нас есть „Железный купол“. Был случай, когда ракета упала на автобус в Холоне. Или рядом с домом. Но у нас ничего не падало. В целом достаточно спокойно. Многие даже не выходят из дома, видимо, настолько спокойно себя ощущают», — заключила она.

Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла вечером 10 мая. Палестинские группировки выпустили по Израилю около 1600 ракет. Жертвами военных действий стали шесть мирных израильтян и один военнослужащий. В ответ израильские ВВС нанесли удары по сектору Газа. Были атакованы 600 военных целей движения ХАМАС и организации «Исламский джихад». Палестинская сторона также сообщила о раненых и убитых среди гражданского населения.