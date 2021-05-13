Жителям Израиля разослали предупреждения о ракетных обстрелах

Израильтяне стали получать оповещения о том, в каких направлениях могут лететь запускаемые из сектора Газа ракеты. Об этом «360» сообщил местный житель.

«Жителям рассылают оповещения, в каких направлениях могут полететь ракеты. Но много тех, кто никакие оповещения не получает», — рассказал он.

Например, в сообщениях говорится о том, что под огнем могут оказаться населенные пункты в центральной части страны, такие как Рамот ха-Шавим, Сде Варбург, Батцра. Также речь идет о таких местах, как Тель Монд, Ахитув, Аметц, Бургата, Ган Йошия, Янув. Под обстрелы могут попасть жители долины Вади Ара и Изреельской долины.

Вечером 10 мая серьезно обострилась ситуация на границе Израиля и сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю по крайней мере 1600 ракет. РИА «Новости» уточнило, что эффективность системы израильского ПРО «Железный купол» — около 90%. Жертвами военных действий стали и шесть мирных израильтян и один военный.

Израиль в ответ нанес удары по сектору Газа. Атакованы 600 военных целей ХАМАС и «Исламского джихада». Со стороны палестинцев также есть погибшие.

В связи со сложившейся обстановкой международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве стал перенаправлять рейсы в международный аэропорт Рамон на юге Израиля, написала газета The Jerusalem Post. При этом вылеты из тель-авивского аэропорта все же запланированы.