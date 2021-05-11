Конфликт Палестины и Израиля обострился до предела. Без уступок там может начаться большая война

Конфликт в секторе Газа вновь обострился. Уже несколько дней в Израиле беспорядки. Израильский беспилотник нанес удар, в результате которого погибли 20 человек, в том числе ребенок. Палестинцы ответили ракетным залпом, отправив в сторону противников свыше 600 ракет. Перерастет ли конфликт в полномасштабную войну, разбирался «360».

Несколько дней назад обострилась ситуация между Израилем и группировкой ХАМАС. Поводом стало решение суда о принудительном выселении нескольких палестинских семей из домов в иерусалимском квартале Шейх-Джарах. Противостояние продолжились на Храмовой горе — там расположена священная для мусульман мечеть Аль-Акса.

Потом в ход пошли ракеты: ХАМАС выпустил несколько десятков снарядов из сектора Газа, в ответ израильтяне обстреляли объекты группировки из танков и задействовали военную авиацию. Вечером 11 мая в Тель-Авиве завыла сирена воздушной тревоги, а в сторону Израиля полетело более 600 ракет.

Быть или не быть войне

Профессор НИУ ВШЭ, политолог Олег Матвейчев усомнился, что противостояние приведет к «большой полноценной войне». Палестина, по его словам, к такому не готова и рассчитывает на гибридную войну.

«Они просто делают жизнь Израиля невыносимой», — заметил Матвейчев.

Он добавил, что Тель-Авив всегда жестко отвечает на подобные вещи, а противоборствующая сторона тоже несет потери. Часть людей не поддерживают ХАМАС: на стороне группировки — около 20-30% населения.

Удары будут происходить и, наверное, долго, гибридная война тоже, но перерасти в какую-то гигантскую войну на Ближнем Востоке это вряд ли может Олег Матвейчев профессор НИУ ВШЭ, политолог.

Политолог и специалист по Ближнему Востоку Маис Курбанов не согласился с мнением коллеги. Он заметил, что вмешаться в конфликт может и признанная в РФ террористической организация «Хезболла»*.

«Если Израиль не может справиться с сектором Газа и ХАМАС, то нет никаких шансов, если подключится „Хезболла“*», — сказал эксперт.

Курбанов напомнил, что раньше за Израиль открыто выступали Англия, США и СССР, но сейчас времена изменились. У палестинцев много союзников.

Если Израиль не пойдет на уступки, война неизбежна. Потому что палестинцам нечего терять. <...> Американцы не оставили им никаких шансов для того, чтобы не воевать. Это единственный способ <…> достичь свободы. Никакие переговоры не помогают Маис Курбанов политолог.

На стороне Палестины, подчеркнул эксперт, выступает и Россия, поскольку ХАМАС не считается в нашей стране террористической организацией.

«Единственные, кто способен помочь Израилю, это американцы. Но они далеко», — заметил Курбанов.

По его словам, «израильтяне хорошо понимают ситуацию» и постараются обернуть ее в свою пользу международным давлением.

Россия, считает Матвейчев, не станет вмешиваться в открытый конфликт. Только в качестве посредника.

«Американцы все больше и больше утрачивают авторитет, Россия, наоборот, его вернула. <…> У нас огромный авторитет в Израиле. 25% его жителей — наши бывшие соотечественники. Мы можем воздействовать определенным образом. Это не чужая нам страна», — заявил политолог.

Он добавил, что в арабском мире у Москвы «огромное количество союзников» после защиты Сирии. Поэтому посредническую роль РФ исключать нельзя.

По-другому, пояснил Курбанов, Россия и не вмешается. Это же касается и других стран. В противном случае речь пойдет уже о мировой войне.

Израиль готов идти дальше

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сторонники движений ХАМАС и «Исламский джихад» дорого заплатят за свои действия.

«Мы решили, что ХАМАС и „Исламский джихад“ заплатят высокую цену за свои действия против Израиля. Я говорю вам сегодня — они поплатятся собственными жизнями», — процитировало политика РИА «Новости».

Во время ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Тель-Авиве эвакуировали аэропорт Бен-Гурион. Один из выпущенных снарядов попал в жилой дом в пригороде Гиватаиме, сообщил 12-й канал израильского телевидения.

А в секторе Газа ВВС Израиля, рассказал РИА «Новости» очевидец, разрушили 13-этажку. Минздрав Палестины сообщил, что за два дня жертвами израильских авиаударов на территории анклава стали 30 палестинцев, в том числе 10 детей. Ранения получили более 200 человек.

Армия Израиля готова расширить операцию против группировок ХАМАС и «Исламский джихад» в секторе Газа в случае необходимости.

*«Хезболла» — запрещенная в РФ террористическая организация.