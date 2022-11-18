Мир 18 ноября 2022, 08:39 Жителям Ивано-Франковска предложили уехать в села на зиму Мэр Ивано-Франковска Марцинкив предложил горожанам уехать в села на зиму Unsplash

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Жителям многоэтажных домов Ивано-Франковска следует переехать в села на зиму из-за проблем с электроснабжением. С таким предложением выступил мэр города Руслан Марцинкив, передал ТАСС.

«Рекомендую найти место пребывания в сельской местности или в индивидуальных домах. Кто-то может иметь семью, знакомых в селах. Желательно договориться о проживании, очень тяжело будет выживать в многоквартирных домах», — сказал он.

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По мнению Марцинкива, в будущем ситуация с электроснабжением будет только ухудшаться.

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Днем ранее в Киеве проводились рекордные экстренные отключения электроэнергии. Систему ограничили почти на 523 мегаватт. Перед этим сообщалось о перебоях со светом у 40% абонентов. Исполнительный директор холдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что ситуация очень серьезная. Похоже, плановые отключения вскоре заменят на плановые включения. Свет будут давать на несколько часов в день. Некоторые районы останутся без электричества на несколько суток.