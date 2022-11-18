Мир 18 ноября 2022, 00:53 Рекордные отключения света зафиксировали в Киеве Страна.ua: в Киеве зарегистрировали рекордные отключения света РИА «Новости»

Читать 360tv в

Рекордные экстренные отключения электроэнергии проводились в Киеве 17 ноября. Систему ограничили почти на 523 МВт. Генерального директора субхолдинга ДТЭК Сергея Коваленко процитировало украинское издание Страна.ua.

Коваленко заявил, что вчерашние отключения — это абсолютный антирекорд за все время.

Реклама

«Но от нас они не зависят — сейчас у энергетиков задача обеспечить критическую инфраструктуру и стабилизировать систему, чтобы не было еще больших повреждений», — подчеркнул он.

Реклама

Ранее сообщалось о перебоях со светом у 40% абонентов. Исполнительный директор холдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что ситуация очень серьезная. Похоже, плановые отключения вскоре заменят на плановые включения. Свет будут давать на несколько часов в день. Некоторые районы останутся без электричества на несколько суток.

Более того, на Украине заканчиваются материалы и оборудование для восстановления объектов энергетической инфраструктуры. Правительство страны уже предупредило США и страны Евросоюза о дефиците. Не хватает генераторов, труб и арматуры. Поэтому ожидать скорого окончания ремонта, скорее всего, не стоит.