Мир 27 марта 2024, 10:58 Жители Закарпатья перекрыли дорогу из-за «бандитских методов» мобилизации «Страна.ua»: в Закарпатье прошел митинг против мобилизации Unsplash

Читать 360tv в

В окрестностях города Мукачево в Закарпатской области Украины прошла акция протеста против массовой мобилизации. Женщины и пенсионеры перекрыли проезд и потребовали прекратить «бандитские методы» работы военкомов, сообщила «Страна.ua».

Анонс мирного митинга опубликовали в соцсетях 23 марта. Организаторы призвали жителей Закарпатья восстать против нарушения прав военнообязанных. По их словам, мужчин буквально похищали, чтобы увезти в территориальные центры комплектования и соцподдержки.

Реклама

«Такие террористические, бандитские методы мобилизации, когда в балаклавах просто бьют и похищают людей с улиц, недопустимы, поскольку это нарушение всех прав и свобод человека, которое приводит к недоверию власти и главнокомандующему», — заявила одна из участниц.

Толпы женщин, многодетных родителей и пожилых людей, не подлежащих призыву, вышли на пешеходные переходы и перекрыли проезд. Правоохранители пытались увести их с дороги.

Украинский военнопленный Евгений Лебедь рассказал «Известиям» о насильственной мобилизации. Его отправили на передовую, несмотря на хронические заболевания, а рапорт с просьбой о новом медосвидетельствовании якобы потеряли.