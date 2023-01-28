Мир 28 января 2023, 12:03 Жители Закарпатья спрятались от мобилизации на чердаках Index: в Закарпатье мужчины несколько недель скрывались от мобилизации на чердаках Unsplash

Читать 360tv в

В Закарпатской области Украины проходит масштабная мобилизация, от которой местные жители прячутся на чердаках. Об этом сообщили журналисты венгерского портала Index со ссылкой на сообщения от населения региона.

Авторы материала подчеркнули, что в целях безопасности источники остались анонимными.

Реклама

«Как происходит мобилизация по-украински? По рассказам — неожиданно, безжалостно и насильно», — сообщили журналисты.

По их данным, повестки вручают несмотря на семейное, физическое и ментальное состояние подлежащих мобилизации. Журналисты заявили, что задача такой кампании — привлечь как можно больше людей в зону спецоперации на стороне ВСУ.

Также в издании сообщили, что в Закарпатье под мобилизацию попали и проживающие в этом регионе венгры. по данным авторов материала, основанием для отсрочки не является уход за больными родственниками. Единственный способ отсрочить поездку в зону спецоперации — уплата взятки в размере в 6-10 тысяч долларов.