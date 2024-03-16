Мир 16 марта 2024, 20:28 Украинец пытался покончить с собой после похищения и избиения военкомами «Страна.ua»: военкомы в Закарпатье довели мобилизованного украинца до суицида РИА «Новости»

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Украинские пограничники в Закарпатской области похитили молодого человека и передали военкомам, которые довели его до самоубийства. Мобилизованный выжил, но попал в реанимацию, сообщило местное издание «Страна.ua».

Девушка пожаловалась в соцсетях, что сотрудники погранслужбы Украины похитили ее парня из гостиницы города Виноградов, увезли в пограничный пункт пропуска Вилок и обвинили в попытке незаконно пересечь границу.

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Затем его переправили в Хустский территориальный центр комплектования, где военкомы избивали украинца до тех пор, пока тот не совершил попытку суицида.

Не зная о местонахождении друга, девушка обратилась в полицию. Но правоохранители отказались принимать заявление. Позднее парня нашли в реанимации больницы в городе Хуст.

Закарпатский ТЦК заявил журналистам, что 13 марта пограничники задержали молодого человека при попытке перейти границу и доставили в военкомат для уточнения военно-учетных данных. Отпросившись в туалет, он попытался свести счеты с жизнью. Началась служебная проверка.

На Украине проведут новую мобилизацию, задача которой — заменить 330 тысяч военнослужащих на передовой. Кабмин внес законопроект о призыве в Верховную раду.