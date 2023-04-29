Мир 29 апреля 2023, 21:35 Жители Венгрии захотели отделиться от Евросоюза Bloomberg: разочарование жителей Венгрии Евросоюзом напугало Брюссель Pxhere

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Жители Венгрии стали меньше поддерживать членство страны в Евросоюзе. Об этом сообщило агентство Bloomberg. В своем материале журналисты ссылаются на данные опросов населения республики.

«Европа осознает угрозу восточной версии Brexit. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан любит обвинять ЕС во всем, поэтому у Брюсселя растет беспокойство из-за резкого падения общественной поддержки блока со стороны венгров», — говорится в сообщении.

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По данным опросов, венгры «все чаще поворачиваются на восток».

Последний проведенный опрос показал снижение поддержки блока на 12 процентных пунктов. Такое падение является самым резким среди всех 27 стран-участниц Евросоюза.

Ранее глава венгерского Минсельхоза Иштван Надь выступил за полный запрет импорта зерна и сельскохозяйственной продукции с Украины в ЕС до конца 2023 года. Такой шаг, по его словам, обеспечит поддержку понесших потери фермеров.

До этого Венгрия не поддержала даже частичные санкции против российской атомной энергетики. Как заметил глава венгерского МИД Петер Сийярто, государство не станет поддерживать санкции, которые могут нанести ущерб национальным интересам страны.