Мир 24 апреля 2023, 16:11 Венгрия отказалась поддерживать даже частичные санкции против российской ядерной энергетики МИД Венгрии заявил, что страна не поддержит санкции против российской ядерной энергетики Pxhere

Читать 360tv в

Венгрия не поддерживает даже частичные санкции против российской атомной энергетики, предложенные государствами Балтии. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто на встрече с журналистами.

Венгрия ни в коем случае не согласится на любые санкции против ядерной промышленности, которые могут нанести ущерб национальным интересам страны, отметил Сийярто.

Реклама

Министр назвал подобные ограничения абсолютно неприемлемыми. Глава венгерского МИД призвал другие страны Евросоюза не экспериментировать с ядерными санкциями, поскольку в противном случае под угрозой окажется энергоснабжение Венгрии.

«А это не может быть целью тех мер, которые принимает Евросоюз», — обратил внимание Сийярто.

Министр добавил, что коллеги из Балтии спрашивали его, можно ли «чуть-чуть» ввести санкции против российской ядерной энергетики. По словам Сийярто, принять ограничения в этой сфере «чуть-чуть» тоже нельзя.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз пока не может представить новый пакет антироссийских санкций. Европейские страны не согласовали ограничения.