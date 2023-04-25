Мир 25 апреля 2023, 14:07 Венгрия предложила запретить импорт украинского зерна в ЕС до конца года Венгрия предложила запретить импорт зерна с Украины в Евросоюз до конца 2023 года РИА «Новости»

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Венгрия выступает за полный запрет импорта зерна и сельскохозяйственной продукции в Евросоюз с Украины до конца текущего года. Об этом на странице в соцсети сообщил глава венгерского Минсельхоза Иштван Надь.

«Мы предложили оставить в силе запрет импорта украинского зерна до конца 2023 года, чтобы обеспечить поддержку понесших потери фермеров. Постараемся, чтобы Еврокомиссия не следовала двойным стандартам, а наши фермеры оказались защищены», — сказал он.

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Надь отметил, что выдвинет предложение возместить издержки за транзит сельхозпродукции Украины по суше в третьи страны.

«Это необходимо, чтобы украинские злаки попали действительно в те места, где они нужны, не создавая нарушений в приграничных странах Евросоюза», — добавил глава ведомства.

Еврокомиссия рассматривает вариант полного запрета импорта украинского рапса, подсолнечника, кукурузы и пшеницы. Венгрия и Польша уже ввели ограничение на импорт сельхозпродукции с Украины до 30 июня, писал RT.