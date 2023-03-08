Мир 08 марта 2023, 16:50 Жители Тбилиси вновь вышли на митинг против закона об иноагентах — СМИ ТАСС: в центре Тбилиси устроили акцию протеста из-за законопроекта об иноагентах

Читать 360tv в

Жители Тбилиси вновь вышли на акции протеста из-за законопроекта об иноагентах, сообщил ТАСС. Люди перекрыли проспект Руставели и окружили здание парламента страны.

По информации агентства, сегодня акция протекает в мирном русле. Митингующие принесли с собой флаги Грузии и ЕС. Против принятия законопроекта выступили студенты и организованное движение женщин — участницы в знак протеста прошли колонной по проспекту Руставели.

Реклама

У некоторых из жителей Тбилиси с собой были флаги США, сообщил RT. Пока никто из демонстрантов не вступал в конфликт с местными полицейскими. В МВД республики сообщили, что накануне задержали 166 участников акции протеста в Тбилиси.

Реклама

«В результате насильственных действий протестующих пострадали до 50 сотрудников МВД, некоторые из них нуждались в хирургическом вмешательстве», — уточнили в министерстве.

Днем 7 марта парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об иноагентах. На улицы столицы вышли тысячи протестующих, начались стычки с полицейскими. Президент Саломе Зурабишвили поддержала митингующих и пообещала, что наложит вето на документ.