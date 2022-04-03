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    03 апреля 2022, 18:58

    Жители Рубежного похоронили погибших во дворах домов

    РИА «Новости»: жители города Рубежное в ЛНР хоронили погибших во дворах

    Максим Зинкин

    Жители города Рубежное в Луганской Народной Республики из-за постоянных обстрелов со стороны украинских националистов вынуждены хоронить погибших прямо по дворе многоквартирных домов. Об этом написало РИА «Новости».

    Жители Рубежного похоронили погибших во дворах домов

    Военнослужащие ЛНР рассказали, что город стал театром боевых действий с силами ВСУ, в нем повреждено газоснабжение, не работает подача воды и электричества.

    «Вон там бабушка лежит без креста, а вот здесь крестик — девочка 16 лет», — рассказали военные. Они уточнили, что копают могилы в основном военнослужащие.

    Мэр города Сергей Хортив сообщил, что после окончания боевых действий тела погибших предадут земле на кладбище.

    Накануне перешедший на сторону ЛНР боевик батальона «Айдар»* рассказал, что ВСУ жестоко карали мирных местных жителей, которые пытались покинуть Рубежное.

    Народная милиция ДНР впервые доставила гуманитарную помощь в Рубежное еще 29 марта, жители получили лекарства и продовольствие.

    * «Айдар» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.