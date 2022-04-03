Жители Рубежного похоронили погибших во дворах домов

Жители города Рубежное в Луганской Народной Республики из-за постоянных обстрелов со стороны украинских националистов вынуждены хоронить погибших прямо по дворе многоквартирных домов. Об этом написало РИА «Новости».

Военнослужащие ЛНР рассказали, что город стал театром боевых действий с силами ВСУ, в нем повреждено газоснабжение, не работает подача воды и электричества.

«Вон там бабушка лежит без креста, а вот здесь крестик — девочка 16 лет», — рассказали военные. Они уточнили, что копают могилы в основном военнослужащие.

Мэр города Сергей Хортив сообщил, что после окончания боевых действий тела погибших предадут земле на кладбище.

Накануне перешедший на сторону ЛНР боевик батальона «Айдар»* рассказал, что ВСУ жестоко карали мирных местных жителей, которые пытались покинуть Рубежное.

Народная милиция ДНР впервые доставила гуманитарную помощь в Рубежное еще 29 марта, жители получили лекарства и продовольствие.

* «Айдар» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.