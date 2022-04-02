Сложивший оружие боевик рассказал о расправах ВСУ над беглецами из Рубежного

Украинские военные жестоко расправлялись с мирными жителями города Рубежное, которые пытались эвакуироваться. Как сообщило РИА «Новости», об этом рассказал перешедший на сторону российских войск бывший боевик националистического батальона «Айдар»* Денис Нурыга.

Он пояснил, что украинские военные открывали огонь прямо по колоннам выезжающим из города в сторону России.

«Моего товарища хорошего теща — она была расстреляна украинскими войсками», — рассказал Нурыга и добавил, что погибшая женщина пыталась уехать на восток.

О том, что украинские военные убивают мирных людей подтвердил бывший мэр Рубежного Сергей Хортив. Он рассказал, что перешел в подконтрольную Луганской Народной Республике часть города, так как на украинской ему грозила смерть.

Бывший мэр пояснил, что у него есть пример, когда бывшего главу города Кременная Владимира Струка ВСУ расстреляли прямо во дворе дома.