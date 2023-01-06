Мир 06 января 2023, 20:05 Жители на юге Косова перекрыли трассу после покушения на сербов РТС: протестующие перекрыли автотрассу из-за покушения на сербов на юге Косова РИА «Новости»

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Жители населенного пункта Готовуша на юге самопровозглашенной Республики Косово начали перекрывать дороги. Это произошло после покушения на сербов во время празднования Рождества, в результате которого ранения получили два человека, сообщило национальное телевидение Сербии РТС.

Протестующие собрались на месте покушения и начали перекрывать проезжую часть. Они потребовали задержать напавшего на сербских детей албанца.

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В настоящее время перекрытым остается движение на областной трассе Урошевац — Штпрце.

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Ситуация на границе Сербии и Косова напряженная. В конце декабря 2022 года президент Сербии Александр Вучич инициировал переговоры с представителями Косова и Метохии, после чего было объявлено о начале разбора баррикад.

Вучич также сообщил, что за последнее время девять стран отозвали признание самопровозглашенной Республики Косово. С его слов, всего независимость Косова не признают 106 государств. Недвусмысленно признали ее 84 страны, а позиция еще трех государств остается не до конца понятной.