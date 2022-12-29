Важное 29 декабря 2022, 02:02 Баррикады на севере Косова начнут разбирать 29 декабря — Вучич Президент Сербии Вучич: баррикады на севере Косово и Метохии начнут разбирать 29 декабря РИА «Новости»

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Баррикады на севере Косова начнут разбирать 29 декабря, это займет пару дней, заявил президент Сербии Александр Вучич после переговоров с представителями Косова и Метохии. Его слова передал телеканал Pink.

«Завтра в утренние часы начнется разбор баррикад. Это непросто и невозможно сделать за 2 часа. В срок от 24 до 48 часов баррикады будут разобраны», — отметил сербский лидер.

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По словам Вучича, недоверие к Приштине по-прежнему сохраняется. Он подчеркнул, что Белград не позволит играть жизнями сербов.

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Президент Сербии встретился с представителями Косова и Метохии, переговоры длились несколько часов. В результате демонстранты согласились разобрать баррикады, но при условии гарантий безопасности для сербского населения региона. Если Приштина не выполнит требования, протестующие пригрозили снова забаррикадироваться, отрезав север Косова и Метохии от юга.

Ранее Вучич поблагодарил Россию, Китай и Индию за политическую поддержку во время обострения ситуации в Косове и Метохии.