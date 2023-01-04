Мир 04 января 2023, 23:09 Президент Сербии перечислил отозвавшие признание независимости Косово страны Президент Сербии Вучич перечислил отозвавшие признание независимости Косово страны РИА «Новости»

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За последнее время девять стран отозвали признание самопровозглашенной республики Косово. Их перечислил президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции по итогам 2022 года.

По его словам, всего независимость Косова не признают 106 государств. недвусмысленно признают 84 страны, а позиция еще трех государств пока не до конца понятна.

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«У нас есть девять, которые отозвали признание: Сомали, Буркина-Фасо, Габон, Эсватини, Ливия, Гвинея, Антигуа и Барбуда, Святая Люсия и Мальдивы», — отметил сербский лидер.

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Он добавил, что на очереди 10 страна, написало радио Sputnik.

Ранее премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил, что местные власти увеличили финансирование обороны. Они стали наращивать численность солдат и резервистов. Руководство Косова полагает, что большее количество бойцов и боевой техники НАТО повысит безопасность и укрепит мир на Балканах.

Сейчас ситуация на границе Сербии и Косова остается напряженной. В конце декабря 2022 года Вучич провел переговоры с представителями Косова и Метохии, после чего объявил о начале разбора баррикад.