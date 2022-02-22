В случае проведения референдума в Донецкой и Луганской народных республиках, большинство их жителей проголосуют за вхождение в состав России. Такое мнение высказал президент Никарагуа Даниэль Ортега в эфире государственного телевидения. Его слова привел ТАСС.

«Президент Путин <…> признал республики, которые с 2014 года не признавали пришедших к власти на Украине в результате переворота, они продолжали борьбу. Армия Украины пыталась подавить, уничтожить и убить их, были тысячи жертв в течение этих лет. Я уверен, что если там провести референдум, как сделали в Крыму, люди проголосуют за то, чтобы их регионы включили в состав России», — заявил Ортега.

Он также добавил, что жители ДНР и ЛНР представляют «русское население», которое «не подчинено диктату НАТО, ЕС и США».

По мнению Ортеги, признание Россией самопровозглашенных республик дает возможности избежать серьезных последствий конфликта на Украине.

«Украину используют, чтобы провоцировать Россию. А Украина всячески пытается присоединиться к НАТО, и, если это произойдет, будет война с Россией. Поэтому Россия поступает именно так, как поступает, — она защищается», — подчеркнул президент Никарагуа.

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля. Запад отреагировал на признаниеЛНР и ДНР негативно.