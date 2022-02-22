Мировые лидеры ответили на признание ЛНР и ДНР. Их реакция была предсказуемой

Запад отреагировал на признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик ожидаемо негативно. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН, этого же потребовали глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и Украина. РФ грозят санкциями, но не все зарубежные государства настроены агрессивно.

Американская администрация ожидала от России решения по ДНР и ЛНР. В США готовы немедленно отреагировать на этот шаг, отмечено в опубликованном пресс-службой Белого дома заявлении.

«Президент Байден вскоре издаст указ, запрещающий инвестиции, торговлю и финансирование со стороны американских лиц так называемых регионов ДНР и ЛНР Украины», — сказано в документе.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пообещала в скором времени объявить о дополнительных мерах, связанных с «грубым нарушением Россией международных обязательств». Они дополнят санкции, которые США и союзники намерены ввести, «если Россия продолжит вторжение на Украину».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что реакция западных государств на признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик была предсказуемой.

«А мы что, не знали что ли, как они будут реагировать? Конечно, знали. И мне кажется, последние два месяца были крайне показательны. Врали, врут и будут врать», — заявила она.

Позиция НАТО и ООН

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию не разжигать конфликт и выбрать дипломатический путь.

«Это подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские соглашения. НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», — написал он.

Замглавы комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству Андрей Климов объяснил РИА «Новости», что признание двух республик не означает нарушение Минских соглашений. Российская сторона выступает только в качестве их гаранта.

«России не является стороной Минских соглашений. <…> Мы были одним из гарантов этих соглашений», — подчеркнул Климов.

Представитель генсека ООН Стефана Дюжаррик заявил, что признание Россией независимости ДНР и ЛНР противоречит принципам устава организации.

«Генеральный секретарь считает решение Российской Федерации нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины и не соответствующим принципам устава Организации Объединенных Наций», — процитировало его РИА «Новости».

Быстрого и решительного ответа на действия РФ потребовал госсекретарь США Энтони Блинкен, заявив в Twitter о «непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины».

Что думают в Европе

С заявлениями о санкциях тут же выступили и в ЕС. Глава Евросовета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выпустили совместное заявление, где пообещали ответить на признание независимости республик Донбасса ограничительными мерами.

«Этот шаг является вопиющим нарушением международного права и Минских соглашений», — процитировало РИА «Новости» позицию руководителей ЕС.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о серьезном ударе, который был нанесен «по всем дипломатическим усилиям по поиску мирного и политического решения нынешнего конфликта».

«Призываем Россию отменить решение и вернуться на путь дипломатического и политического урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями», — привела ее слова пресс-служба немецкого внешнеполитического ведомства.

О санкциях заявила Великобритания: правительство, сообщило РИА «Новости», объявит о них во вторник. А в материале газеты The Guardian говорится о 150 тысячах российских военных и 30 тысячах «сепаратистов, которые противостоят регулярной украинской армии численностью в 145 тысяч человек и десяткам тысяч военизированных формирований».

«Любое вторжение в Украину будет сопряжено с риском, поскольку война станет крупнейшей в Европе со времен Второй мировой войны», — отмечено в материале.

Признание Россией независимости ДНР и ЛНР также осудили в Молдавии, Финляндии и Болгарии. Санкции против РФ собираются ввести в Канаде. Бельгия же намерена реагировать «вместе с партнерами».

А глава МИД Грузии и вице-премьер Давид Залкалиани провел в Twitter аналогии с событиями 2008 года, призвав «отреагировать очередное нарушение безопасности и международного права». К осуждениям присоединились в МИД Чехии. К огромному единству и решительной позиции НАТО, ЕС и стран нашего региона» призвал в Twitter президент Польши Анджей Дуда. По словам министра иностранных дел Австралии Марис Пейн, «российская пропаганда никого не может убедить».

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за введение санкций против РФ и заявил о необходимости созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Позже его поддержал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщил RT. Пункты указов Путина о поддержании мира в ДНР и ЛНР дипломат счел «прямой агрессией» против Украины.

Экс-президент страны Петр Порошенко написал в Facebook, что решение Кремля подтолкнуло мир к новой мировой войне.

«Жестко осуждаю решение России по „признанию независимости“ так называемых ДНР и ЛНР», — заявил он.

Выдержке России можно позавидовать

На фоне активного прессинга и обещаний ограничить РФ по всем возможным направлениям против антироссийских санкций высказались в Сербии. Об этом заявил министр по инновациям страны Ненад Попович, слова которого привело РИА «Новости».

Отношения между Россией и Сербией в настоящий момент Попович назвал «лучшими в истории». А сербский президент Александр Вучич в эфире TV Pink рассказал о давлении, которое окажут на его государство по вопросу введения ограничительных мер.

«Мы решительно против введения санкций в отношении России и членства Сербии в НАТО, которая нас бомбардировала», — отметил он.

Лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла сказала РИА «Новости», что АдГ отвергнет санкции против России, поскольку «они способствуют эскалации, а не миру».

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что подобные ограничения стали постоянным решением «в случае малейшей угрозы интересам Запада и США». Чеченский лидер подчеркнул, что они вряд ли сыграют большую роль в жизни страны.

Обоснованным и оправданным решением сочли признание Россией независимости ДНР и ЛНР в Южной Осетии, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Конец территориальной целостности Украины положил киевский режим, развязав жестокий террор в отношении народа Донбасса», — отмечено в заявлении.

В Южной Осетии подчеркнули, что выдержке РФ в плане ожиданий по выполнению Украиной Минских соглашений можно только позавидовать. Однако действия украинского руководства их опровергли.

«Южная Осетия, с 2014 года признающая суверенитет ДНР и ЛНР, полностью поддерживает решение России о признании республик Донбасса», — заявили власти.

Признание ДНР и ЛНР в Южной Осетии назвали надеждой на лучшее будущее для десятков миллионов людей.

«Так же как признание со стороны России вот уже 13 лет обеспечивает мир на земле Республики Южная Осетия», — подчеркнули в документе.

Поддержал решение президента РФ и глава Абхазии Аслан Бжания, писал ТАСС.