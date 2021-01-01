Жители КНДР остались без новогодней речи Ким Чен Ына

«От души желаю всем семьям страны еще большего расцвета драгоценного счастья, благополучия любимому народу. <...> И в наступившем году я буду еще более усиленно бороться за приближение новой эпохи расцвета идеалов и чаяний нашего народа», — говорится в письме лидера.

Письмо было распространено в преддверии восьмого съезда Трудовой партии Кореи. Он пройдет в ближайшие дни. Почему северокорейский государственный деятель выбрал именно такую форму поздравления народа — неизвестно.

Новый год в КНДР встретили праздничным концертом на центральной площади Пхеньяна. Прямую трансляцию вело телевидение страны. Мероприятие завершилось салютом.

Осенью появилась информация о том, что лидера Северной Кореи Ким Чен Ын могут наградить званием генералиссимуса в январе этого года. Сейчас он имеет звание маршала. Дед и отец Ким Чен Ына также были генералиссимусами.