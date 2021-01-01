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    01 января 2021, 07:18

    Жители КНДР остались без новогодней речи Ким Чен Ына

    Анастасия Калинина

    В этом году жители КНДР остались без новогодней речи своего правителя. Ким Чен Ын ограничился письмом, написанным народу от. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    «От души желаю всем семьям страны еще большего расцвета драгоценного счастья, благополучия любимому народу. <...> И в наступившем году я буду еще более усиленно бороться за приближение новой эпохи расцвета идеалов и чаяний нашего народа», — говорится в письме лидера.

    Письмо было распространено в преддверии восьмого съезда Трудовой партии Кореи. Он пройдет в ближайшие дни. Почему северокорейский государственный деятель выбрал именно такую форму поздравления народа — неизвестно.

    Новый год в КНДР встретили праздничным концертом на центральной площади Пхеньяна. Прямую трансляцию вело телевидение страны. Мероприятие завершилось салютом.

    Осенью появилась информация о том, что лидера Северной Кореи Ким Чен Ын могут наградить званием генералиссимуса в январе этого года. Сейчас он имеет звание маршала. Дед и отец Ким Чен Ына также были генералиссимусами.