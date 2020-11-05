Лидера Северной Кореи могут наградить званием как у отца и деда

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может получить звание генералиссимуса в январе следующего года. Сейчас он имеет звание маршала.

О получении главой КНДР нового воинского звания сообщила японская газета Asahi. Дед и отец Ким Чен Ына также были генералиссимусами. Основатель КНДР Ким Ир Сен был президентом Северной Кореи с 1972 по 1994 год. Ким Чен Ир правил страной почти 17 лет.

Ранее Ким Чен Ын появился на публике в сопровождении своей давней возлюбленной, которую якобы казнили много лет назад. Певица Хен Сон Воль была с главой Северной Кореи на военном параде в Пхеньяне 10 октября 2020 года. Девушка забирала цветы для Ким Чен Ына и провожала гостей к их местам. Ранее эти обязанности исполняла младшая сестра главы Северной Кореи Ким Е Чжон.

Еще в 2013 году СМИ писали, что певицу казнили вместе с другими артистами. Их обвинили в распространении порно. Роман с ней Ким Чен Ын завершил из-за приказа своего отца Ким Чен Ира. В 2017 году Хен Сон Воль впервые появилась на публике после своей «смерти». Тогда же она вошла в ЦК Трудовой партии Северной Кореи.