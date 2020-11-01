Ким Чен Ын появился на публике с бывшей возлюбленной. Ее «казнили» несколько лет назад

По данным издания, певица была рядом с главой Северной Кореи во время военного парада в Пхеньяне 10 октября. Она провожала гостей к своим местам и забирала цветы, которые дарили Ким Чен Ыну. Раньше этим занималась младшая сестра руководителя КНДР Ким Е Чжон.

У Ким Чен Ына был роман с певицей, который пришлось закончить по требованию его отца Ким Чен Ира. В 2013 году СМИ сообщили, что Хен Сон Воль казнили вместе с другими артистами по обвинению в распространении порно. Через какое-то время женщина чудесным образом ожила и в 2017 году вошла в ЦК Трудовой партии Кореи.

10 октября Ким Чен Ын появился на параде в честь 75-летия партии после очередных слухов о своей смерти. СМИ писали о серьезных проблемах со здоровьем лидера Северной Кореи.