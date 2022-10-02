Около 40 тысяч участников собрала массовая акция протеста сторонников оппозиции в Кишиневе | 360°

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Около 40 тысяч участников собрала массовая акция протеста сторонников оппозиции в Кишиневе

Член партии «Шор» Цуркану: около 40 тысяч человек пришли на митинг в столице Молдавии

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В Молдавии около 40 тысяч человек собрались на протестную акцию. Они потребовали отставки президента Майи Санду. Цифры привел один из организаторов митинга, член партии «Шор» Дину Цуркану, сообщило РИА «Новости».

Участники митинга собрались перед зданием парламента. Одними из самых популярных лозунгов оказались «Долой Майю Санду!», «Досрочные выборы», «Отставка», «Нет политическому преследованию оппозиции!».

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Митингующие собираются разбить дополнительный палаточный городок на тротуаре перед зданием администрации президента. По словам участников акции, это делается для того, чтобы каждое утро напоминать Санду о требованиях об отставке. Представить оппозиции заявил, что скоро подобные «городки протеста» расширятся на весь Кишинев.

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Организаторы митинга заявляют, что многих участников акции протеста не пустили в Кишинев: автобусы с людьми остановили сотрудники полиции и развернули назад.

Митингующие добиваются досрочных парламентских выборов, чтобы новая власть позаботилась о решении проблем народа.

Ранее сообщалось, что глава одной из оппозиционных партий Молдавии призвал противников президента страны Майи Санду и правящей партии «Действие и солидарность» принять участие в массовых протестах.

Молдавия

Митинги

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