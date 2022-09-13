Почему оппозиция Молдавии призвала выступить против Майи Санду | 360°

Мир 13 сентября 2022, 20:39 Поделиться Telegram

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Viber Сказать «нет» Майе Санду. Действующей власти Молдавии больше интересен Запад, а не собственный народ Политолог Светов: Майю Санду интересует мнение Запада, но не своих избирателей

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Глава одной из оппозиционных партий Молдавии призвал противников президента страны Майи Санду и правящей партии «Действие и солидарность» принять участие в массовых протестах. Политики рассчитывают сделать оппонентов нынешнего руководства сильнее. Виной всему стал курс Санду на ЕС, а не на интересы собственного народа. Простые люди активно выступают за диалог с Россией.

Оппозиция против Санду

Лидер оппозиционной в Молдавии партии «Шор» Илан Шор призвал всех молдавских политиков, которые выступают против действующей власти, принять участие в массовых протестах 18 сентября. Об этом политик заявил в соцсетях.

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Акция должна пройти в Кишиневе. По словам Шора, представителям оппозиции стоит забыть о разногласиях и объединиться против действующей власти — самой Санду и правящей партии «Действие и солидарность».

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«У нас могут быть разные мнения друг о друге, но нас должно объединять одно святое дело: жизнь людей, которая сегодня катится под откос. Вот почему я призываю всех выйти на улицу 18 сентября без партийных флагов и сказать „нет“ Майе Санду», — подчеркнул Шор.

Он уверен, что от объединения сил оппозиция станет крепче. Главным требованием протестов, по словам политика, является отставка всего руководства государства.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что нынешние власти страны не выполнили обещание о скором наступлении «хороших времен» и теперь ситуация в республике критическая.

Антиправительственные митинги и пикеты начались в Молдавии еще в мае. Протестующие возмущены беспрецедентным увеличением цен на газ и другие энергоресурсы, а также на продукты питания. Более того, в стране царит высокая инфляция, а уровень жизни упал. Участники акций обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране и критикуют за нежелание провести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ.

РИА «Новости»

Ориентир на Запад

Президента Молдавии Майю Санду избрали при содействии ЕС, на который она и ориентируется. Когда готовились выборы, канал Euronews показывал интервью с участием Санду по нескольку раз в день. Об этом «360» рассказал политолог Юрий Светов.

«Все время шли рассказы, какой она замечательный, выдающийся политик. Она не скрывает, что в ее планах — вхождение Молдавии в Румынию, то есть поглощение Молдавии Румынией. Поэтому думает только об этих проблемах, а не о насущных трудностях своих граждан. Для нее, как для типичного европейского политика, мнение избирателей мало что значит, важно, что говорят в Брюсселе и Вашингтоне», — отметил он.

Оппозиция, пояснил Светов, придерживается другой точки зрения и взяла курс на диалог с Россией. Однако за последние 30 лет никакого сближения так и не произошло, кто бы ни был у власти в Молдавии.

«Тем временем Майя Санду все время настаивает на том, чтобы российские миротворцы ушли из Приднестровья. Там находится крупнейший в Европе арсенал, о котором мечтает Украина. Если бы она заполучила те снаряды и бомбы, <…> могла бы попользоваться ими в конфликте с Россией», — подчеркнул политолог.

РИА «Новости»

Ностальгия по СССР

Никто не хочет замерзнуть. У всех есть дети и семьи. Более того, жители Молдавии очень хорошо относятся к России. Политолог Маис Курбанов пояснил, что свою роль здесь играет ностальгия по СССР.

«Молдавия — это советская культура, ностальгия. Местные жители знают, что договориться с Россией легко, потому что видят, что страны постсоветского пространства ничто не беспокоит: у них тепло, есть газ, все энергоресурсы, зерно. <…> Молдавский народ не отступит, он пойдет на все, чтобы договориться с Россией», — пояснил он.

По словам Курбанова, Россия не бросит Молдавию на произвол судьбы и поможет, как помогала многим странам до этого.

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