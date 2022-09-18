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Около 45 тысяч участников собрала массовая акция протеста сторонников оппозиции в Кишиневе

Член «Шор» Клименко: около 45 тысяч человек пришли на митинг в столице Молдавии

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Около 45 тысяч жителей Молдавии собрались на протестную акцию. Они потребовали отставки президента Майи Санду, правительства и парламента, сообщил один из организаторов митинга, почетный председатель партии «Шор» Валерий Клименко.

«Было заявлено порядка 50 тысяч участников, по информации на эту минуту, у меня есть цифра в 44 720 человек», — уточнил Клименко РИА «Новости».

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По его словам, многих участников акции протеста не пустили в Кишинев: автобусы с людьми остановили сотрудники полиции и «развернули назад».

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Он уточнил, что митингующие добиваются досрочных парламентских выборов, чтобы новая власть «позаботилась о решении проблем народа». Участники хотят установить палатки и сделать акцию бессрочной.

Из-за массовой акции протеста движение транспорта в районе парламента страны и президентского дворца перекрыли. Среди лозунгов оппозиционеров: «Долой власть», «Меняем Санду на дрова», «Нет политическому преследованию оппозиции».

Ранее сообщалось, что глава одной из оппозиционных партий Молдавии призвал противников президента страны Майи Санду и правящей партии «Действие и солидарность» принять участие в массовых протестах. Политики рассчитывают сделать оппонентов нынешнего руководства сильнее. Виной всему стал курс Санду на ЕС, а не на интересы собственного народа. Простые люди активно выступают за диалог с Россией.

Молдавия

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