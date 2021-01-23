Жители Кипра стали получать ложные сообщения о контактах с больными ковидом
«Этот сбой произошел из-за технической проблемы во время обновления системы управления отчетностью по ситуации вокруг COVID-19», — привел ТАСС сообщение госкомитета.
В ведомстве добавили, что речь идет об электронной системе службы CyRepublic. Специалисты уже обнаружили и устранили все неполадки. Госкомитет принес извинения за распространение ложных сообщений. Жителям Кипра пообещали направить новые уведомления.
«Тех, кто получит исправленное сообщение, убедительно просим проигнорировать предыдущее», — сказано в обращении.
По введенным на Кипре правилам после получения сообщения о контакте с зараженным пользователь должен отправиться в самоизоляцию. Через 10 дней человек должен пройти тест на наличие коронавируса. Если исследование даст отрицательный результат, то самоизоляция отменяется.
Ранее власти островного государства объявили о возобновлении авиасообщения со всем миром с 1 марта. Президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин напомнил, что попасть на Кипр можно только по туристическим визам, которые сейчас не выдают. Поэтому в страну смогут полететь только определенные группы граждан.