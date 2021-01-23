АТОР оценил открытие границ Кипром. Попасть туда из России проще не станет

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) оценили открытие границ Кипра для туристов из России. Сейчас попасть туда могут только определенные группы граждан, потому что регулярного международного авиасообщения пока нет.

Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Он подчеркнул, что для путешествий на Кипр необходимо иметь туристическую визу, однако сейчас ее невозможно получить. Поэтому в страну смогут попасть только определенные группы граждан.

«На данный момент можно путешествовать на Кипр только с видом на жительство, с гражданством, с учебной визой, рабочей визой или визой воссоединения семьи. Регулярного международного воздушного сообщения тоже, увы, на данный момент нет. Выполняются только грузо-пассажирские рейсы для вышеперечисленных категорий граждан», — отметил он.

Горин подчеркнул, что туристов давно не отпугивает ПЦР-тестирование — даже если придется сдавать тесты по два раза. Речь идет о том, что ранее Кипр заявил об открытии границ для 56 стран. Их будут делить на три группы, в зависимости от ситуации с коронавирусом. Для жителей «красной группы» обязательным условием попадания на остров станет двойной ПЦР-тест: его нужно будет сделать перед вылетом из своей страны и после приземления на Кипре. В числе этих стран оказалась и Россия.

Жителям «оранжевых стран» достаточно будет сделать только один тест для въезда в страну, в то время как жители «зеленых стран» смогут попасть на Кипр без тестирования.