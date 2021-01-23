АТОР оценил открытие границ Кипром. Попасть туда из России проще не станет
Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Он подчеркнул, что для путешествий на Кипр необходимо иметь туристическую визу, однако сейчас ее невозможно получить. Поэтому в страну смогут попасть только определенные группы граждан.
«На данный момент можно путешествовать на Кипр только с видом на жительство, с гражданством, с учебной визой, рабочей визой или визой воссоединения семьи. Регулярного международного воздушного сообщения тоже, увы, на данный момент нет. Выполняются только грузо-пассажирские рейсы для вышеперечисленных категорий граждан», — отметил он.
Горин подчеркнул, что туристов давно не отпугивает ПЦР-тестирование — даже если придется сдавать тесты по два раза. Речь идет о том, что ранее Кипр заявил об открытии границ для 56 стран. Их будут делить на три группы, в зависимости от ситуации с коронавирусом. Для жителей «красной группы» обязательным условием попадания на остров станет двойной ПЦР-тест: его нужно будет сделать перед вылетом из своей страны и после приземления на Кипре. В числе этих стран оказалась и Россия.
Жителям «оранжевых стран» достаточно будет сделать только один тест для въезда в страну, в то время как жители «зеленых стран» смогут попасть на Кипр без тестирования.