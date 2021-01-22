Кипр откроет границы для туристов из всех стран в первый день весны

«Туристы смогут посещать Кипр без карантинных ограничений, если по прибытии у них не будет положительного результата [теста] на COVID-19», — заявил в эфире телеканала заместитель министра туризма Саввас Пердиос.

Он добавил, что границы откроют для туристов из 56 стран. Среди них есть и Россия, которая относится к «странам красной категории». Россиянам нужно будет сдать тест на коронавирус до вылета и повторно по прилете. В эту категорию, кроме России, включили Великобританию, Израиль, Украину, Белоруссию, Египет, Иорданию, Ливан, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Ранее стало известно, что Грузия возобновит международное авиасообщение 1 февраля. Руководству страны предстоит разработать правила, по которым иностранцев будут впускать в страну.