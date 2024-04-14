Мир 14 апреля 2024, 03:12 Жители Израиля стали массово прятаться в укрытия из-за атаки Ирана Mash: жители Израиля в панике прячутся от дронов в бомбоубежищах РИА «Новости»

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Массовое бегство жителей Израиля в укрытия на фоне удара со стороны Ирана попало на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На коротком ролике запечатлели, как толпа людей быстро бегом направляется в сторону бомбоубежища.

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Иранская армия в ночь на 14 апреля нанесла массированный удар беспилотниками по территории Израиля. Для нападения использовались крылатые и баллистические ракеты. Сирены воздушной тревоги включали по всей стране.

По данным израильской радиостанции Kan, беспилотники в сторону Израиля запустили не только из Иран а, но и других стран региона. Израильские власти готовятся к нескольким дням противостояния.

Ранее стало известно, что средства ПВО США нанесли несколько иранских дронов на Ближнем Востоке. Количество перехваченных беспилотников не называлось.