Мир 14 апреля 2024, 02:21 Американские системы ПВО перехватили несколько иранских дронов CNN: средства ПВО США перехватили несколько БПЛА Ирана на Ближнем Востоке РИА «Новости»

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Средства противовоздушной обороны США перехватили несколько иранских дронов на Ближнем Востоке. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

«Американские средства ПВО на Ближнем Востоке перехватили несколько иранских дронов», — уточнил телеканал.

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При этом неизвестно количество перехваченных беспилотников, а также конкретное место их перехвата.

Ранее сообщили о взрыве в Иерусалиме. В городе звучали сирены.

Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские истребители уже находятся в небе, готовясь отразить любые атаки Ирана, сообщило издание Times of Israel.

Он призвал общественность не распространять непроверенные слухи и сообщения, отметив, что люди могут услышать взрывы от перехватов или падающих обломков.

Сбежавший из России шоумен Максим Галкин* отреагировал на атаку Ирана, записав видео со стаканом виски в руках. Юморист пожелал удачи силам ПВО Израиля, добавив, что пойдет спать, а если что, то его и сирена разбудит.

* Признан иностранным агентом на территории России.