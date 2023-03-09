Мир 09 марта 2023, 21:31 Жители Грузии снова вышли на митинг RTVI: тысячи протестующих снова собрались у здания парламента в Грузии Telegram

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Грузинская акция протеста собрала еще больше участников, чем в первый день. Люди с плакатами стоят у здания парламента в Тбилиси. Об этом сообщило международное издание RTVI в Telegram-канале.

По информации издания, в митинге участвует много молодежи. Местные жители пришли к зданию парламента с плакатами и национальными флагами. В толпе царит доброжелательная атмосфера, утверждает корреспондент RTVI.

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На стенах здания грузинского парламента протестующие расклеили плакаты с изображением лидера правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кохабидзе со свиным рылом и ушами. Со сцены выступают лидеры протестующих, играет гимн Грузии.

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Акции протеста в Грузии начались 7 марта, когда парламент в первом чтении одобрил законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Спецназу Грузии не удалось разогнать митингующих. Силовики применяли слезоточивый газ и водометы, протестующие в ответ забрасывали их петардами, бутылками и камнями. Законопроект отозвали 9 марта, однако протесты не прекратились.