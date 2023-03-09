Мир 09 марта 2023, 03:02 Спецназу Грузии не удалось разогнать митингующих РИА «Новости»: митингующие в Тбилиси остаются у парламента, несмотря на попытку разгона YouTube

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Участники протестов в центре Тбилиси, выступающие против принятия в Грузии закона об иноагентах, все еще занимают часть проспекта Руставели, несмотря на попытки разгона толпы спецназом. Об этом сообщило РИА «Новости».

Полицейские продолжают применять слезоточивый газ и водометы. Демонстранты на какое-то отступают, но потом вновь приближаются к кордону спецназа, заполняя проспект.

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Сообщается, что силовики задерживают некоторых участников митинга. Но массовых задержаний пока не было.

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Акции протеста начались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси 7 марта. Горожане выступили против законопроекта об иностранных агентах, который приняли в первом чтении. Демонстрация закончилась разгоном толпы и задержаниями. На следующий день, 8 марта, протестующие вновь вышли на улицы. Они потребовали отозвать законопроект, а также отпустить всех задержанных накануне.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась в поддержку митингующих и пообещала наложить вето на законопроект.