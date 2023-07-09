Мир 09 июля 2023, 18:02 Жителей Латвии начали штрафовать за поздравления с Днем Победы 9 Мая в Сети Полиция Латвии начала штрафовать жителей за поздравления с Днем Победы 9 Мая в Сети РИА «Новости»

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Полицейские в Лавтии начали проводить мониторинг социальных сетей граждан страны и рассылать штрафы всем, кто поздравлял знакомых с Днем Победы 9 Мая. Об этом сообщила пресс-секретарь Госполиции Симона Гравите, ее слова привел «Sputnik. Ближнее зарубежье».

«За подобные публикации в социальных сетях действительно полагается административный штраф. По поводу цифр или оглашения какой-то другой информации по этому вопросу мы пока что воздержимся», — сказала Гравите.

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Депутат латвийского сейма Алексей Росликов также подтвердил эту информацию. Речь идет о десятках людей, оставивших поздравлением с праздником в соцсетях.

В апреле 2023 года парламент республики официально запретил проводить любые мероприятия на 9 Мая. Депутаты отметили, что целью законопроекта являются предотвращение беспорядков и защита интересов страны.

Несмотря на запреты, на последнее 9 Мая в Риге многие местные жители возложили цвета к советскому памятнику, правоохранители завели несколько дел об административном правонарушении.