Мир 23 апреля 2023, 19:58 Латвия встала на сторону Третьего рейха. Отмена Дня победы — еще одно доказательство Историк Широкорад: Латвия фактически встала на сторону Третьего рейха РИА «Новости»

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В Латвии запретили праздновать День Победы 9 Мая. Закон о «запрете проведения определенных публичных мероприятий» приняли сразу в двух чтениях. Почему же страна бывшего СССР ополчилась против тех, кто ее освобождал?

Сейм Латвии принял закон «О запрете проведения определенных публичных мероприятий 9 мая» большинством голосов: за эту инициативу проголосовали 79 из 100 депутатов. Произошло это, кстати, в день рождения Гитлера, 20 апреля. Вот и подарок фюреру.

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В итоге 9 мая будут праздновать только День Европы, то есть годовщину образования предшественника ЕС — Европейского объединения угля и стали. Но фейерверки запретили запускать даже в честь Европы.

Предполагается, что закон предотвратит беспорядки и не допустит «ложного освещения исторических событий». Речь о том, что в Латвии сейчас считают период присутствия в СССР «оккупацией».

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В соцсетях часть латышей ликуют из-за «заслона, поставленного победобесию», другие упрекают депутатов в «переписывании истории», отметил «Блокнот». Активист «Русского союза Латвии» Андрей Пагор посетовал на то, что в сейме уже нет партий, для которых имел бы значение подвиг дедов и прадедов.

«Латвия сейчас встала на сторону третьего рейха, солидаризуется с гитлеровским нацизмом. И это нужно донести до Франции, Италии, стран, которые пострадали от фашизма. Это ошибка латвийского руководства, которую стоит использовать для того, чтобы создать соответствующий имидж среди населения Западной Европы и США в отношении правительства Латвии», — отметил в беседе с «360» военный специалист, публицист, историк Александр Широкорад.

Он напомнил, что в Латвии еще во времена Великой Отечественной войны сформировалось сильное профашистское движение.

РИА «Новости»

Добровольные казни

В 1943 году на фоне поражения под Сталинградом и больших потерь немецкой армии Адольф Гитлер сформировал так называемый Латышский легион СС. Латыши в составе двух эсесовских дивизий сражались против СССР, участвовали в массовых убийствах и проводили карательные операции на оккупированных территориях. Только с февраля по апрель 1943 года легионеры сожгли более 400 деревень и жестоко убили 14 тысяч жителей. Весной следующего года они сожгли деревни по 12-километровой линии фронта и угнали население в тыл. И это далеко не все их зверства. За годы войны в составе легиона побывали 115 тысяч человек.

А в 1998 году сейм Латвии принял декларацию, провозглашающую легионеров национальными героями. Указывалось, что добровольное вступление латышей в легион якобы спасало страну от террора СССР. Некоторым легионерам даже вручили госнаграды. Еще в 1950-е годы в их честь учредили день памяти — 16 марта.

В Латвии было порядка четырех полицейских батальонов, которые формально не входили в СС, но зверствовали не только на территории Латвии, но и на территории Российской Федерации и даже Белоруссии. А две дивизии СС воевали в Латвии, Ленинградской и Новгородской областях. Причем ни одного насильно мобилизованного в этих рядах не было — только добровольцы. Немцы действительно проводили мобилизацию, но в вермахт не брали ни латышей, поляков, ни эстонцев — только людей, которые доказали свое арийское происхождение. А в СС брали всех, в том числе латышей Александр Широкорад военный специалист, публицист, историк

После капитуляции германских войск эти бойцы не капитулировали, а ушли в подполье и как минимум до 1949 года вели бандитскую партизанскую борьбу. Кстати, в 1946 году в СССР отменили смертную казнь, и ни одного из этих бандитов в итоге не расстреляли. И это несмотря на то, сколько зверств учинили они сами.

А уже в 1991 году очень многие из них стали маршировать на своих пронацистских шествиях. Правда, как отметил историк, они стараются «затемнить» свою принадлежность к СС — называют себя национальными батальонами, дивизиями.

Славные годы советской «оккупации»

Государства Прибалтики вошли в состав Советского Союза в 1940 году. Большая часть населения встретила это событие с воодушевлением. На тот момент в Латвии жили 1,9 миллиона человек. Во время Великой Отечественной войны погибли около 400 тысяч жителей, в том числе 40 тысяч детей. Мужчины гибли на фронте, гитлеровцы уничтожали гражданское население.

Латвию оккупировали одной из первых, напоминало ранее РИА «Новости». Сотни тысяч жителей вывезли в Германию на принудительные работы, многие оказались в тюрьмах. Специально для этого построили почти 50 тюрем, 18 еврейских гетто и целую сеть концлагерей. Детей в лагерях держали отдельно. Их мучили, на них ставили опыты, их убивали, а кровь переливали солдатам фашистской армии. Всего погибло не менее семи тысяч детей.

Вот что творили с латышами фашисты, вот от чего их спасла победа, которую они отказываются праздновать.

К слову, к моменту выхода из Советского Союза население страны с послевоенных 1,5 миллиона человек выросло практически до 2,7 миллиона. Очевидно, она процветала. А сегодня там 1,9 миллиона жителей, как до Великой Отечественной. Есть о чем подумать.