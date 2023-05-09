Мир 09 мая 2023, 15:50 Шесть человек задержали в Латвии за празднование 9 Мая Латвийская полиция заявила о задержании шести человек за празднование 9 Мая РИА «Новости»

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Шесть человек задержали в Латвии за возложение цветов 9 мая к местам демонтированных памятников советским воинам и демонстрацию запрещенных в стране символов. Об этом сообщило латвийское МВД.

«В связи с 9 Мая задержаны пока шесть человек. <…> Пятеро из них — за возложение цветов на месте советского памятника в парке Победы в Риге», — уточнили в ведомстве.

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В полиции рассказали, что возбудили девять дел об административных правонарушениях и одно уголовное. Производства запустили в Рижском регионе, в Латгалии и Земгале.

Дела возбудили из-за возложения цветов к местам демонтированных советских мемориалов воинам, павшим в Великой Отечественной войне и демонстрации запрещенных в Латвии букв Z и V.

В конце апреля парламент Латвии принял решение запретить проводить мероприятия 9 мая. Депутаты указали, что среди целей нового закона — защита интересов государства и предотвращение беспорядков, напомнил RT.