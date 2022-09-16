Эвакуация жителей сел Киргизии началась на границе с Таджикистаном | 360°

Мир 16 сентября 2022, 17:00 Поделиться Telegram

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Viber Эвакуация жителей сел Киргизии началась на границе с Таджикистаном Количество эвакуированных жителей приграничных сел Киргизии выросло до 18 тысяч человек РИА «Новости»

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Новая стрельба со стороны Таджикистана началась спустя несколько часов после договоренности о перемирии, сообщил Государственный комитет национальной безопасности Киргизии. Прибывшие на место спасатели начали эвакуацию жителей из приграничной Баткенской области.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на представительство Красного Полумесяца, в Киргизии из зоны конфликта вывезли более 18 тысяч человек.

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«По информации Баткенского филиала Красного Полумесяца, на сегодня перемещены 18,5 тысячи человек», — сказано в сообщении.

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По данным ГКНБ Киргизии, сейчас военные Таджикистана обстреливают поселки Колунду и Жаны-Жер.

Министерство здравоохранения республики уточнило, что в ходе конфликта на границе с Таджикистаном погибли два человека, 55 получили ранения.

Ситуация на границе двух республик вновь обострилась после взаимных обвинений в открытии огня в минувшую среду. Пограничная служба Киргизии обвинила таджикских пограничников в незаконном проникновении на территорию страны. При попытке выгнать иностранных военных те начали стрелять.

Власти Таджикистана заявили, что первыми огонь открыли киргизские бойцы, стоявшие на границе.

За 16 сентября стороны уже дважды договаривались о прекращении режима ведения огня. Сначала на уровне руководителей Государственных комитетов о национальной безопасности, а после — на уровне президентов. Но каждый раз стрельба начиналась снова.

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