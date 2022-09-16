Киргизия и Таджикистан договорились прекратить боевые действия | 360°

Мир 16 сентября 2022, 13:24 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Киргизия и Таджикистан договорились прекратить боевые действия Руководство госкомитетов Киргизии и Таджикистана договорилось о перемирии с 16:00 РИА «Новости»

Читать 360tv в

Главы спецслужб Киргизии и Таджикистана в ходе телефонных переговоров договорились о прекращении ведении огня начиная с 16:00 по московскому времени. Об этом сообщило издание Orda со ссылкой на депутата киргизского парламента Алишера Козуева.

Реклама

В переговорах приняли участие председатель ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев и глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов.

ГКНБ Таджикистана сообщил о безрезультатности усилий по прекращению конфликта, киргизская сторона обвиняет Таджикистан в попытке захвата территорий.

После начала переговоров интенсивность стрельбы пошла на спад. Представитель Таджикистана заявил, что конфликт необходимо решить дипломатическим путем. При этом он отметил, что руководство соседней республики распространяет фейковую информацию для новой эскалации конфликта.

Киргизия обвинила Таджикистан в попытке захвата территорий, но также настаивает на прекращении столкновений и введении режима тишины.

Это уже вторая попытка прекратить боевые действия на границе двух республик. Первый режим прекращения огня действовал с 10:00 16 сентября, но стрельба не прекратилась.

Обострение конфликта произошло несколько дней назад. Киргизия обвинила таджикских военных в пересечении границы и обстреле населенных пунктов.

Таджикистан объяснил, что первыми огонь по военным открыли киргизские пограничники. Конфликт распространился по всему периметру границы. Военные двух стран обвинили друг друга в использовании тяжелой военной техники.

0 0 0 0 0 0