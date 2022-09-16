Таджикистан и Киргизия договорились прекратить огонь на границе | 360°

Мир 16 сентября 2022, 07:54 Поделиться Telegram

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Viber Таджикистан и Киргизия договорились прекратить огонь на границе Киргизская погранслужба: Таджикистан и Киргизия договорились прекратить огонь на границе РИА «Новости»

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Киргизия и Таджикистан пришли к решению прекратить огонь на границе. Об этом сообщила Пограничная служба (ПС) киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), передал ТАСС.

«В целях прекращения огня и недопущения эскалации конфликта состоялись телефонные переговоры между директором Пограничной службы ГКНБ генерал-майором Уларбеком Шаршеевым и командующим Пограничными войсками ГКНБ Таджикистана генерал-полковником Раджабали Рахмонали о проведении встречи. В ходе переговоров главы пограничных ведомств договорились о прекращении огня с 10:00 (07:00 по московскому времени) для проведения встречи», — сказано в сообщении.

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Чуть ранее стало известно, что главы МИД Киргизии и Таджикистана Жээнбек Кулубаев и Сироджиддин Мухриддин обсудили ситуацию на общем участке границы. В ходе переговоров киргизская сторона сообщила о намерении урегулировать конфликт мирным путем. Об этом заявили в МИД Киргизии.

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Ситуация на границе двух стран осложнилась14 сентября. По версии Киргизии, таджикские пограничники пришли на участок границы в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области и «заняли боевые позиции».

После требований киргизской стороны покинуть территории таджикские пограничники открыли огонь, началась перестрелка. Спустя несколько часов вооруженные столкновения зафиксировали в местностях Как-Сай и Паскы-Арык Баткенской области. К вечеру того же дня перестрелки прекратились. Киргизия сообщила о двух раненых военных и трех пострадавших мирных жителях.

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