Жителей Киева предупредили об отключениях электричества вне графика из-за форс-мажора | 360°

Мир 07 ноября 2022, 10:44 Жителей Киева предупредили об отключениях электричества вне графика из-за форс-мажора Директор энергокомпании YASNO Коваленко: в Киеве произойдут массовые отключения света РИА "Новости"

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В Киеве из-за форс-мажора отменили график отключения электричества, теперь его станут устраивать хаотично. Дефицит энергосети превысил план почти на треть, сообщил в Facebook* директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко.

По прогнозу «Укрэнерго», 7 ноября в энергетической сети Киева произойдет дефицит мощности. Он превысит заложенные в график показатели на 32%.

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«Это много, и это форс-мажор. Поэтому придется прибегать к аварийным отключениям. В таком случае график не работает», — объяснил Сергей Коваленко.

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Он объяснил, что ситуация постоянно меняется и планировать что-то почти невозможно. Руководитель энергетической компании предложил сделать практику аварийных отключений постоянной, так как это, по его мнению, позволит сохранить сети работоспособными.

График отключения света ввели на Украине 20 октября из-за повреждения 40% энергетической инфраструктуры. Киевская областная госадминистрация посоветовала местным жителям и предприятиям отключать с 07:00 до 23:00 все бытовые приборы, внешние источники освещения и строительное оборудование.

Глава украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук не исключил вероятности полного обесточивания, сообщило РИА ФАН.

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