Власти украинских регионов призвали к максимальной экономии электроэнергии | 360°

Спецоперация 20 октября 2022, 09:11 Власти украинских регионов призвали к максимальной экономии электроэнергии Офис президента Украины предупредил население страны о веерных отключениях электроэнергии unsplash

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Власти украинских регионов призывают местное население к переходу на максимально экономный расход электроэнергии. Среди них — глава Киевской областной госадминистрации Алексей Кулеба. Его заявление и оповещения от представителей других областей Украины процитировал ТАСС.

Кулеба призвал земляков к ограничению использования электричества в промежутке с 07:00 до 23:00. Жителям домовладений рекомендовали отключать от питания все бытовые приборы. Бизнесменам, владеющим офисами или местами продаж в Киевской области, посоветовали в указанное время отказаться от внешних источников освещения и использования строительных приборов.

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Мэр Кривого Рога Юрий Викул заявил, что в этом регионе ожидаются веерные отключения электричества.

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С рекомендацией реже использовать электроэнергию ранее выступил и глава Днепропетровской области Валентин Резниченко. Однако он попросил своих земляков прибегнуть к куда более жестким мерам. В частности, он порекомендовал перейти на режим тотальной и жесткой экономии электроэнергии.