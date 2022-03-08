Минобороны России сообщило об эвакуации 723 иностранцев из украинских Сум

Вооруженные силы России организовали гуманитарный коридор и эвакуировали из украинского города Сумы 723 уроженцев Индии, Китая, Иордании и Туниса. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на начальника Центра управления обороны России генерала-полковника Михаила Мизинцева.

Он подчеркнул, что гуманитарный коридор удалось организовать, благодаря беспрецедентным мерам безопасности, которые организовали российские военные.

«По маршруту эвакуировали 723 человека, из них 576 граждан Индии, 115 Китая, 20 Иордании, 12 Туниса», — заявил Мизинцев.

Генерал подчеркнул, что это единственный гуманитарный коридор из 10, по которому власти Украины разрешили вывести людей. Он добавил, что из Полтавы иностранцы отправятся в Польшу.

Мизинцев отметил, что Киев продолжает саботировать все предложения России по организации гуманитарных коридоров из Киева, Чернигова, Харькова и Мариуполя. Он добавил, что без участия украинской стороны российские военные эвакуировали из опасных зон Украины, а также 5 334 человек, из которых 781 ребенок,

«Всего с начала проведения специальной военной операции уже более 174 тысяч человек, из них 44 250 детей», — привела слова Мизинцева газета «Известия».

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому все беженцы из Украины, ДНР и ЛНР бесплатно получат всю необходимую медицинскую помощь.