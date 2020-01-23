Житель ЮАР поселился в винной бочке и не выбирается из нее уже два месяца

Вернон Крюгер из ЮАР решил установить рекорд. Он установил на высоком столбе винную бочку и уже прожил в ней два месяца. Потенциальный рекордсмен планирует провести в ней 80 дней.

Как пишет Sky News, Крюгер живет в винной бочке на 500 литров. Она установлена на столбе высотой 24 метра. Сам мужчина рассказал, что в 1997 году он просидел в такой же бочке 67 дней и побил рекорд британца. Житель Великобритании провел на столбе 54 дня.

«На этот раз я попытаюсь поднять рекорд примерно до 80 дней», — пообещал Крюгер.

По его словам, сидеть в бочке на столбе «не слишком одиноко», так как сейчас можно пользоваться соцсетями. «Я общаюсь с людьми внизу и поэтому не так изолирован», — подчеркнул мужчина.

Из-за замкнутого пространства Крюгеру приходится спать, свернувшись калачиком. Такая поза вызывает боли в спине, поэтому с ним постоянно занимается тренер, который стоит внизу и показывает упражнения.

«Удивительно, как приспосабливается тело. Первая неделя была худшей, но после я начал привыкать», — рассказал рекордсмен.

Достичь цели Крюгеру помогает целая команда. Каждый день мужчине поднимают постельное белье, еду и другие вещи прямо в бочку.

«В прошлый раз я был намного моложе, и это было скорее физическое испытание, но на этот раз оно скорее психологическое», — заключил Крюгер.