Победить курение помогут психологи. Более 13 тысяч жителей Подмосковья уже обратились за помощью

Более 13 тысяч жителей Подмосковья обратились в кабинеты по отказу от курения в 2019 году. Об этом рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

За помощью к специалистам чаще обращались мужчины — более 8,3 тысячи человек. Лечение от вредной привычки завершили более 2,5 тысячи жителей области.

«В Подмосковье функционирует 62 кабинета по отказу от курения — они работают при поликлиниках и центрах здоровья. Специалисты готовы оказать психологическую помощь в борьбе с пагубной привычкой, провести диагностику степени табачной зависимости методом Фагерстрема, определить уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе», — отметила Светлана Стригункова.

Министр добавила, что больше всего желающих бросить курить обратились в Ликинскую больницу — более 1,5 тысячи человек.

В подмосковном Минздраве отметили, что курение вызывает множество тяжелых, смертельно опасных заболеваний, в том числе онкологию. Поэтому важно распрощаться с вредной привычкой как можно раньше.

Помощь в кабинете по отказу от курения может получить любой житель Московской области. Для этого при себе необходимо иметь полис ОМС.