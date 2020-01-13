Ученые нашли способ укрепить мускулы без тренировок

По данным издания, имеется в виду белок из семейства сестринов. После интенсивных физических тренировок он накапливается в мышечной ткани.

«Мы предполагаем, что сестрин регулирует метаболические пути, необходимые для достижения эффекта от физических упражнений», — заметили авторы исследования.

В ходе трехнедельного эксперимента они наблюдали за лабораторными мышами и мухами-дрозофилами. У одной группы ген сестрина был отключен, у другой функционировал в нормальном режиме. Представителям первой группы упражнения не помогали, у второй же физическая форма со временем улучшилась. Ученые пояснили, что их открытие поможет создать новые препараты против атрофии мышц.