Ученые нашли способ укрепить мускулы без тренировок
Американские исследователи нашли белок, который укрепляет мускулатуру столь же эффективно, как и спортивные упражнения. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на профильные СМИ.
По данным издания, имеется в виду белок из семейства сестринов. После интенсивных физических тренировок он накапливается в мышечной ткани.
«Мы предполагаем, что сестрин регулирует метаболические пути, необходимые для достижения эффекта от физических упражнений», — заметили авторы исследования.
В ходе трехнедельного эксперимента они наблюдали за лабораторными мышами и мухами-дрозофилами. У одной группы ген сестрина был отключен, у другой функционировал в нормальном режиме. Представителям первой группы упражнения не помогали, у второй же физическая форма со временем улучшилась. Ученые пояснили, что их открытие поможет создать новые препараты против атрофии мышц.