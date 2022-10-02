Мир 02 октября 2022, 12:47 Поделиться Telegram

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Viber Житель Берлина зарезал жену — беженку с Украины на глазах у детей Житель Берлина ножом убил жену — беженку с Украины на глазах у детей РИА «Новости»

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Житель Берлина в ходе ссоры ножом убил жену — беженку с Украины. Об этом сообщила пресс-служба полиции столицы Германии.

Убийство произошло в лагере для украинских беженцев на северо-востоке города. В ходе ссоры мужчина напал на 44-летнюю супругу и нанес смертельные удары ножом.

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Женщина находилась в Германии в статусе беженки с Украины, свидетелями расправы стали ее несовершеннолетние дети, написало издание Berliner Zeitung.

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Соседи вызвали полицейских, которые неподалеку от места событий сумели задержать 50-летнего местного жителя.

«Двух детей пары передали на попечение отдела по делам молодежи. Расследование случившегося продолжается», — заявили в полиции.

Ранее одна из украинских беженок в Германии пожаловалась в соцсети, что муниципальные власти выставили ей счет в 833 евро на оплату коммунальных услуг за проживание в лагере временного размещения.

Свыше четверти британцев не готовы предоставлять жилье беженцам с Украины на более долгий срок, чем шесть месяцев.

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