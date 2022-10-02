Житель Берлина зарезал жену — беженку с Украины на глазах у детей | 360°

Все новости

Знаменитости

02 октября 2022, 13:44

«Он был безумно добрым человеком, любил людей». Буйнов поделился воспоминаниями о Моисееве

Мир

02 октября 2022, 13:42

Названа выгода НАТО от аварий на «Северных потоках»

Реклама

Знаменитости

02 октября 2022, 13:23

Киркоров рассказал о роли Бориса Моисеева в его дебюте на телевидении

Важное

02 октября 2022, 13:11

Договоры о вхождении в Россию новых территорий признали соответствующими Конституции

Спецоперация

02 октября 2022, 13:10

Глава ЛНР заявил о невозможности сломить русский дух

Мир

02 октября 2022, 13:04

Пентагон сделал ставку на гиперзвуковое оружие

Мир

02 октября 2022, 13:04

Посла России в Риме вызвали в МИД Италии

Происшествия

02 октября 2022, 13:00

Актрисы кукольного театра погибли в аварии на уральской трассе

Спецоперация

02 октября 2022, 12:55

Готовность ЖКХ Мариуполя к зиме оценили в 70%

Мир

02 октября 2022, 12:47

Житель Берлина зарезал жену — беженку с Украины на глазах у детей

Житель Берлина ножом убил жену — беженку с Украины на глазах у детей

Читать 360tv в

Житель Берлина в ходе ссоры ножом убил жену — беженку с Украины. Об этом сообщила пресс-служба полиции столицы Германии.

Убийство произошло в лагере для украинских беженцев на северо-востоке города. В ходе ссоры мужчина напал на 44-летнюю супругу и нанес смертельные удары ножом.

Реклама

Женщина находилась в Германии в статусе беженки с Украины, свидетелями расправы стали ее несовершеннолетние дети, написало издание Berliner Zeitung.

Реклама

Соседи вызвали полицейских, которые неподалеку от места событий сумели задержать 50-летнего местного жителя.

«Двух детей пары передали на попечение отдела по делам молодежи. Расследование случившегося продолжается», — заявили в полиции.

Ранее одна из украинских беженок в Германии пожаловалась в соцсети, что муниципальные власти выставили ей счет в 833 евро на оплату коммунальных услуг за проживание в лагере временного размещения.

Свыше четверти британцев не готовы предоставлять жилье беженцам с Украины на более долгий срок, чем шесть месяцев.

Германия

Украина

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама