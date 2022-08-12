Украинская беженка пожаловалась, что в Германии ей выставили счет на 800 евро

Гражданка Украины, которая живет в Германии и получила там статус беженки, пожаловались на огромный счет за коммуналку. Женщину попросили заплатить более 800 евро.

Ее видеообращение опубликовал Telegram-канал «Украина.ру». Женщина рассказала, что получила первое письмо от немецкой стороны. На камеру она его раскрыла и прочитала.

«Всем в лагере пришло такое письмо, что мы должны платить за то, что мы здесь проживаем», — поделилась женщина.

По ее словам, в счет включены услуги за свет, за воду, за само место проживания и за еду.

«Плата за меня и за моего ребенка — 833 евро (более 50 тысяч рублей — прим. ред.)», — резюмировала она.

При этом беженка уточнила, что пособие от немецких властей она еще не получила.

Великобритания, как и Германия, принимает у себя беженцев с Украины. Недавний опрос показал, что чуть более четверти британцев не готовы предоставлять жилье украинцам больше чем на полгода.